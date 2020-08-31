Семь игроков на US Open изолированы от других теннисистов после общения с Пэром, который заболел коронавирусом
31 августа 2020, 23:09
Организаторы Открытого чемпионата США были вынуждены изолировать нескольких участников турнира от других спортсменов. Все они контактировали с французом Бенуа Пэром, который заболел коронавирусом, сообщает AP.
По информации источника, такие меры были предприняты в отношении семь теннисистов. Их имена не разглашаются.
Правда, француженка Кристина Младенович подтвердила, что ее передвижение теперь строго ограничено, так как она общалась с Пэром.
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