Счастливая Андрееску с кубком после победы на Сереной Уильям на US Open. Фото

Канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску поделилась в своем официальном Twitter фотографией с кубком US Open.

Андрееску взяла титул Открытого чемпионата США, в двух сетах переиграв Серену Уильямс — 6:3, 7:5. 19-летняя спортсменка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выиграть US Open с первой попытки.