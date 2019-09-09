Счастливая Андрееску с кубком после победы на Сереной Уильям на US Open. Фото
08:29
Канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску поделилась в своем официальном Twitter фотографией с кубком US Open.
Андрееску взяла титул Открытого чемпионата США, в двух сетах переиграв Серену Уильямс — 6:3, 7:5. 19-летняя спортсменка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выиграть US Open с первой попытки.
happy happy pic.twitter.com/0eZYrS6aJ7— Bianca (@Bandreescu_) September 9, 2019
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