Самсонова уступила Остапенко на Australian Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:4) в первом раунде Australian Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде соперницей Остапенко станет швейцарка Белинда Бенчич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:1, 6:4