Российский теннисист Даниил Медведев после победы над болгарином Григором Димитровым в полуфинале Открытого чемпионата США — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 — признал, что первый сет ему не очень удался, но успех в нем позволил переломить ход игры. Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», его соперник определится в противостоянии испанца Рафаэля Надаля и итальянца Маттео Берреттини.

— Я в финале! Сам не знаю как! — сказал Медведев в экспресс-интервью Евроспорту после выхода с корта. — В первом сете, считаю, Григор был намного ближе к победе. Я плохо себя чувствовал, не было энергии. Если честно, тогда даже думал, что не смогу до конца держать уровень в матче, и в какой-то момент он меня возьмет. Выиграл первый сет, переломил ход поединка, потом играл лучше — и заслуженно в финале.

Конечно, этот матч можно назвать идеальным перед финалом. Я постарался затратить как можно меньше сил и времени, хотя в итоге встреча длилась 2:30, были очень длинные розыгрыши. Но я сделал все, чтобы матч закончился как можно скорее.

Предпочтений по сопернику нет, я рад, что в финале. Буду смотреть теперь матч, наслаждаться игрой, а уж потом готовиться к победителю.