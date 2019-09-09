Сафин в восторге от Надаля и дал совет Медведеву после фееричного финала US Open

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин прокомментировал итоги финального матча US Open-2019 Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

— Вот это да! Фантастика! Браво, Рафа, браво, Даниил! Медведеву — не переживать, не сдаваться, он проявил себя. Были возможности выиграть, но ничего страшного, мы все учимся на своих ошибках. Будет еще шанс обыграть Рафаэля. У Дани большое будущее, если будет продолжать в том же духе, то его час — не за горами. — сказал Сафин в эфире «Первого канала».