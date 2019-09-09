Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин прокомментировал брейк Даниила Медведева в третьем сете финала US Open-2019 против Рафаэля Надаля (5:7, 3:6, 4:4, идет третий сет).

— Все, возвращаемся в игру, молодец, додумался полотенце взять. Главное — на радостях свою подачу обратно не отдать. Косую проще подавать Медведеву. (Медведев выполняет подачу.) Во-о-о-от, воткнул и пошел дальше спокойно. — сказал Сафин в эфире Первого канала.

Совет соотечественнику теннисист-комментатор, обратив внимание на манеру Надаля, дал ранее. В частности, он дал волю эмоциям при счете, 2:3 в третьем сете:

— Нууу... Не торопись, Даниил, иди полотенчиком вытрись! А он бежит уже, скорее-скорее-скорее, отыграться-отыграться. А Надаль ему показывает, не торопись. (Медведев ошибается на первой подаче). Вот и все, вторая. Не заводись, не заводись.