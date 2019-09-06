«С детских лет Даня ломал на корте ракетки, таким он и остался». Дмитриева — о поведении Медведева на US Open
Телекомментатор Анна Дмитриева отметила, что Даниил Медведев был легковозбудимым еще с детства.
— С детских лет Даня был легковозбудимым и ломал на корте ракетки, — цитирует RT Дмитриеву. — Таким он и остался. Даже на текущем турнире возникали проблемы из-за его несдержанности. Да, в игре он сдерживает импульсивность, проявляя тактическую готовность, но об устойчивости это совсем не говорит.
Уверена, что со временем он справится со всеми своими проблемами. Да и сейчас Медведев стал чуть более сдержанным, нежели ранее. Его психологические слабости проявляются только на фоне усталости. Он знает, что ему это мешает и портит взаимоотношения с окружающим миром, поэтому работает с психологом.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с Григором Димитровым.
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https://russian.rt.com/sport/article/665698-medvedev-us-open-dmitrieva