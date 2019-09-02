Рублев вылетел в 4-м круге US Open

Андрей Рублев не смог преодолеть барьер четвертого круга US Open. Российский теннисист уступил в трех сетах итальянцу Маттео Берреттини, «посеянному» под номером 24.

Берреттини в четвертьфинале встретится с победителем матча Гаэль Монфис — Пабло Андухар.

В мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США остался один представитель России — Даниил Медведев в четвертьфинале встретится со Стэном Вавринкой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маттео Берреттини (Италия, 24) — Андрей Рублев (Россия) — 6:1, 6:4, 7:6 (8:6)