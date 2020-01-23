Рублев сыграет с Гоффеном в третьем раунде Australian Open

Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл француза Пьера-Юга Эрбера (6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3) во втором раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. В третьем раунде его соперником станет россиянин Андрей Рублев.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, 6:4, 4:6, 7:5

Пабло Карреньо Буста (Испания, 27) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 6:4, 6:1, 1:6, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия, 26) — 4:6, 7:6(7:5), 6:4, 6:4