Рублев сыграет с Гоффеном в третьем раунде Australian Open
23 января 2020, 13:49
Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл француза Пьера-Юга Эрбера (6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3) во втором раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. В третьем раунде его соперником станет россиянин Андрей Рублев.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Жиль Симон (Франция) — 6:2, 6:4, 4:6, 7:5
Пабло Карреньо Буста (Испания, 27) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 6:4, 6:1, 1:6, 6:4
Фернандо Вердаско (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия, 26) — 4:6, 7:6(7:5), 6:4, 6:4
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