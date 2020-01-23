Рублев обыграл Сугиту и пробился в третий раунд Australian Open
10:53
В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде российский теннисист Андрей Рублев обыграл японца Юити Сугиту (6:2, 6:3, 7:6).
Матч продолжался один час и 53 минуты. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 17) — Юити Сугита (Япония) — 6:2, 6:3, 7:6(7:5)
Алексей Попырин (Австралия) — Хайме Мунар (Испания) — 6:2, 7:6(7:5), 6:2
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