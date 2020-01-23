Рублев обыграл Сугиту и пробился в третий раунд Australian Open

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде российский теннисист Андрей Рублев обыграл японца Юити Сугиту (6:2, 6:3, 7:6).

Матч продолжался один час и 53 минуты. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 17) — Юити Сугита (Япония) — 6:2, 6:3, 7:6(7:5)

Алексей Попырин (Австралия) — Хайме Мунар (Испания) — 6:2, 7:6(7:5), 6:2