Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг турнира US Open. Матч длился 238 минут

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7(5:7), 7:6(9:7), 7:5) в матче 1/64 финала турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 3 часа и 58 минут.

В следующей стадии Рублев сыграет с победителем пары Бьорн Фратанджело (США) - Жиль Симон (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, 8) — 6:4, 6:7(5:7), 7:6(9:7), 7:5