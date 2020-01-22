Рублев и Василевский вылетели в первом раунде парного турнира Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с белорусом Андреем Василевским не сумел пробиться во второй раунд Australian Open. В матче первого круга их обыграли австралийцы Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:3, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Макс Перселл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — Андрей Рублев/Андрей Василевский (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2