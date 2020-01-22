Рублев и Василевский вылетели в первом раунде парного турнира Australian Open
22 января 2020, 09:56
Российский теннисист Андрей Рублев в паре с белорусом Андреем Василевским не сумел пробиться во второй раунд Australian Open. В матче первого круга их обыграли австралийцы Макс Перселл и Люк Сэвилл — 6:3, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
Макс Перселл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — Андрей Рублев/Андрей Василевский (Россия/Белоруссия) — 6:3, 6:2
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