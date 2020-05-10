Roland Garros-2020 могут провести без зрителей

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гвидичелли допустил проведение Roland Garros в 2020 году без зрителей. Изначально турнир должен был пройти с 24 мая по 7 июня, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. По предварительным данным Открытый чемпионат Франции должны провести с 20 сентября по 4 октября.

— Организация турнира без фанатов позволит функционировать части экономики, такой, как телевизионные и партнерские права, — цитирует AP Гвидичелли. — Мы не исключаем этой опции.