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Roland Garros-2020 могут провести без зрителей

10 мая 2020, 22:38
Главный корт Roland Garros.
Главный корт Roland Garros.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гвидичелли допустил проведение Roland Garros в 2020 году без зрителей. Изначально турнир должен был пройти с 24 мая по 7 июня, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. По предварительным данным Открытый чемпионат Франции должны провести с 20 сентября по 4 октября.

— Организация турнира без фанатов позволит функционировать части экономики, такой, как телевизионные и партнерские права, — цитирует AP Гвидичелли. — Мы не исключаем этой опции.

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