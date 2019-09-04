Роджер Федерер: «Сейчас я расстроен, но все будет нормально»

38-летний швейцарец Роджер Федерер после поражения от болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале US Open выразил надежду, что у него еще сможет выиграть один из турниров «Большого шлема».

— У меня нет хрустального шара. А у вас? Мы не можем узнать будущее, но надеюсь, что у меня еще будет возможность выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Reuters Федерера. — Думаю, что сезон получится хорошим. Сейчас я расстроен, но все будет нормально.