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Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

28 декабря 2020, 08:14
Роджер Федерер. Фото Reuters
Роджер Федерер. Фото Reuters
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Агент швейцарского теннисиста Роджера Федерерар Тони Годсик заявил, что спортсмен пропустит Открытый чемпионат Австралии. Шавейцарец вернется на корт после травмы в конце февраля, сообщает AP.

Ранее 39-летний Федерер говорил, что его приоритетами в 2021-м являются Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

Единственным турниром, который швейцарец провел в 2020-м, стал Australian Open, где он дошел до полуфинала. После этого Федерер, напомним, перенес две операции на правом колене.

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