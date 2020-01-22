Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над сербом Филипом Краиновичем (6:1, 6:4, 6:1) во втором раунде Australian Open рассказал, чего он ждет от матча следующей стадии. В третьем раунде его соперником станет австралиец Джон Миллмэн.

— Я счастлив. Это отличный старт сезона Чувствую себя раскрепощенно, — сказал Федерер в эфире телеканала Eurosport 1 . — Жду еще одного хорошего матча. 90 попадания первой подачи у соперника? Я видел это. У него был очень высокий процент подачи. Такое редко встретишь. Обычно бывает 65-75 процентов или 80. Мне кажется, что тут мячи быстрые, а корт, действительно, стал медленнее. Особенно в вечернее время. Надеюсь, что он снова станет самым быстрым, как должно быть. Миллмэн? Я вместе с много тренировался с ним. Помню матч с ним в Нью-Йорке. Играл против него в Брисбене, почти проиграл, но все же смог одержать победу. Он очень хороший боец, всегда достойный соперник. Ему нужно отдать должное.