Родионова проиграла в первом круге US Open, Бондаренко и Лапко вышли во второй круг
Австралийка Арина Родионова не смогла выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах она уступила американе Мэдисон Бренгл.
Украинки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко, а также белоруска Вера Лапко выиграли в первом круге.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия, 31) — Кори Гауфф (США) — 6:3, 5:7, 6:4
Кая Юван (Словения) — Усуэ Майтане Арконада (США) — 6:4, 7:6
Магда Линетт (Польша, 24) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:1, 4:6, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Дэниэлл Коллинз (США) — 5:7, 6:2, 6:2
Катерина Бондаренко (Украина) — Элли Кик (США, WC) — 3:6, 6:3, 6:1
Петра Мартич (Хорватия, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 5:7, 6:2, 6:4
Вера Лапко (Белоруссия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 1:6, 7:6, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Арина Родионова (Австралия) — 6:2, 6:2
Даяна Ястремская (Украина, 19) — Астра Шарма (Австралия) — 6:3, 6:7, 7:6
Кэтрин Беллис (США, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:7, 6:3, 6:2
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Ребекка Петерсон (Швеция, 32) — 7:6, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Катарина Завацкая (Украина) — 6:3, 6:0
Юлия Путинцева (Казахстан, 23) — Робин Монтгомери (США, WC) — 6:1, 6:3
Энн Ли (США) — Аранча Рус (Голландия) — 6:4, 2:6, 6:1