«Реал» — Надалю: «Гордимся тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба»
05:55
Мадридский «Реал» поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на US Open. В финале в пяти сетах он обыграл россиянина Даниила Медведева.
— Легенда без границ, — отмечено в Twitter мадридцев. — Поздравляем с великолепной победой на US Open. «Реал» гордится тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба.
Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.
Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...
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