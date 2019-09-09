Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Реал» — Надалю: «Гордимся тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба»

05:55
Теги:

Мадридский «Реал» поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на US Open. В финале в пяти сетах он обыграл россиянина Даниила Медведева.

— Легенда без границ, — отмечено в Twitter мадридцев. —  Поздравляем с великолепной победой на US Open. «Реал» гордится тем, что вы являетесь почетным членом нашего клуба.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир