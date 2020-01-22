Раонич пробился в третий раунд Australian Open, Берреттини уступил Сандгрену
22 января 2020, 10:23
На Australian Open продолжаются матчи второго раунда в мужском одиночном разряде.
Канадец Милош Раонич обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:4, 6:2). Американец Теннис Сандгрен выиграл у итальянца Маттео Берреттини, который был посеян под восьмым номером (7:6(9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Теннис Сандгрен (США) — Маттео Берреттини (Италия, 8) — 7:6(9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5
Милош Раонич (Канада, 32) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:4, 6:2
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