Раонич пробился в третий раунд Australian Open, Берреттини уступил Сандгрену

На Australian Open продолжаются матчи второго раунда в мужском одиночном разряде.

Канадец Милош Раонич обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:4, 6:2). Американец Теннис Сандгрен выиграл у итальянца Маттео Берреттини, который был посеян под восьмым номером (7:6(9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Теннис Сандгрен (США) — Маттео Берреттини (Италия, 8) — 7:6(9:7), 6:4, 4:6, 2:6, 7:5

Милош Раонич (Канада, 32) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:4, 6:2