Раонич переиграл Майера на US Open, Гаске выиграл у Карловича

Завершились матчи первого круга US Open у мужчин. Сегодня во второй круг вышли испанец Роберто Баутиста Агут, канадец Милош Раонич, француз Ришар Гаске и болгарин Григор Димитров.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вашек Поспишил (Канада) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Фелисиано Лопес (Испания) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)

Миомир Кецманович (Сербия) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:4, 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:2

Милош Раонич (Канада, 25) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:3, 6:2, 6:3

Корантен Муте (Франция) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:4, 6:4, 7:5

Григор Димитров (Болгария, 14) — Томми Пол (США) — 6:4, 6:3, 6:1

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Ласло Джере (Сербия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Уго Дельен (Боливия) — 6:3, 6:3, 6:1

Эрнесто Эскобедо (США) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:3), 6:2, 6:3

Ришар Гаске (Франция) — Иво Карлович (Хорватия) — 7:6 (7:0), 7:6 (7:4), 6:1

Фрэнсис Тиафо (США) — Андреас Сеппи (Италия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5

Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Андрей Мартин (Словакия) — 6:4, 6:3, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Го Соеда (Япония) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:4

Джон Миллмэн (Австралия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — 6:1, 6:4, 6:4

Уго Умбер (Франция) — Юити Сугита (Япония) — 6:3, 6:4, 6:3

Сальваторе Карузо (Италия) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 4:6, 7:5, 7:5, 6:2