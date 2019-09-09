Рафаэль Надаль: «Преимущество над Медведевым? Мне же 33 года, а не 23»

Испанец Рафаэль Надаль, победивший россиянина Даниила Медведева? (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4) в финале US Open, отметил, что у него не было преимущества.

— Преимущество? Мне же 33 года, а не 23. Когда тебе 33, то сложно говорить о преимуществе, — цитирует Надаля официальный сайт US Open. — Хотя в некоторые моменты матча, возможно, психолгически я и был сильнее. Когда в игре спад, то за счет опыта можно понимать, что в пятом сете все может измениться. Даже если ты проигрываешь сейчас, в третьем сете и четвертом.