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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Рафаэль Надаль — Медведеву: «Ты был достоин победы»

05:09
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Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале US Open. Рафаэль выиграл 19-й титул «Большого шлема» в карьере.

— Первое, что хотел бы сказать после этого потрясающего матча — прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил, -сказал испанец на церемонии награждения. — Он уже четвертый в мире — потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый. Это великолепный стадион, выступать перед такими замечательными зрителями — это что-то непередаваемое.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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