«Просто машина, зверь на площадке». Даниил Медведев — о Надале
06:16
Россиянин Даниил Медведев после победы в полуфинале US Open над болгарином Григором Димитровым поделился мнением о сопернике по титульному матчу Рафаэле Надале.
— Говоря о Рафе, трудно найти слова, — цитирует Reuters Медведева. — Он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Просто машина,зверь на площадке.
Это лето было таким быстрым и долгим одновременно. Долгим, потому что я сыграл так много матчей. Быстрым, потому что у меня не было ни минуты, чтобы просто сесть, оглянуться назад и сказать: «Хорошо, я сделал удивительные вещи».
Рафаэль Надаль: «Медведев — самый сильный соперник для финала»