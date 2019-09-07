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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Просто машина, зверь на площадке». Даниил Медведев — о Надале

06:16
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Россиянин Даниил Медведев после победы в полуфинале US Open над болгарином Григором Димитровым поделился мнением о сопернике по титульному матчу Рафаэле Надале.

— Говоря о Рафе, трудно найти слова, — цитирует Reuters Медведева. — Он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Просто машина,зверь на площадке.

Это лето было таким быстрым и долгим одновременно. Долгим, потому что я сыграл так много матчей. Быстрым, потому что у меня не было ни минуты, чтобы просто сесть, оглянуться назад и сказать: «Хорошо, я сделал удивительные вещи».

Рафаэль Надаль: «Медведев — самый сильный соперник для финала»

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