Призовой фонд Australian Open возрос до рекордных 49 миллионов долларов

Призовой фонд Australian Open в 2020 году составит 49,1 миллионa долларов, (71 миллион австралийских долларов) cообщается на официальном сайте турнира. Эта сумма является рекордной.

Уточняется, что при проигрыше как в первом круге квалификации так и в основной сетке теннисисты станут получать больше на 33%. При этом размер призовых для победителя останется прежним — 2,85 миллиона долларов.