Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Премьер-министр Индии посоветовал к просмотру речь Медведева после финала US Open

30 сентября 2019, 02:58
Теги:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди оценил речь россиянина Даниила Медведева после финала US Open, в котором он в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

— Речь финалиста турнира Даниила Медведева активно обсуждалась в социальных сетях, там я про нее узнал, — цитирует News18 политика. —  Теннисист продемонстрировал невероятную зрелость и простоту.

Он проиграл легендарному теннисисту, но вместо отчаяния озарил всех своей улыбкой и покорил зрителей своей скромностью. Если вы еще не видели речь Медведева, я советую посмотреть ее, особенно молодым людям. Он — пример для многих.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир