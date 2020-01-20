Потапова уступила на Australian Open Серене Уильямс, проиграв первый сет 0:6
20 января 2020, 05:59
Россиянка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open проиграла Серене Уильямс — 0:6, 3:6. Для победы в первом сете американке хватило 19 минут.
8-я сеяная Уильямс далее встретится с победительницей противостояния Тамара Цидансек (Словения) — На-Лэ Хань (Корея, WC)
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49 100 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 8) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:3
София Кырстя (Румыния) — Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — 6:2, 7:6 (7:5)
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