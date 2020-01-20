Потапова уступила на Australian Open Серене Уильямс, проиграв первый сет 0:6

Россиянка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open проиграла Серене Уильямс — 0:6, 3:6. Для победы в первом сете американке хватило 19 минут.

8-я сеяная Уильямс далее встретится с победительницей противостояния Тамара Цидансек (Словения) — На-Лэ Хань (Корея, WC)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 8) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:3

София Кырстя (Румыния) — Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — 6:2, 7:6 (7:5)