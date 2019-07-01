Потапова пробилась во второй круг Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга она обыграла швейцарку Жиль Белен Тейчманн – 2:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
В следующем раунде Потапова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) – Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) – 2:6, 6:4, 6:1
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