Потапова не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв 15-летней американке
02:50
Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение в первом круге US Open. В трех сетах она проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кори Гауфф (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 6:2, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 4) — Николь Гиббс (США, LL) — 6:3, 3:6, 6:2
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Катерина Козлова (Украина) — 3:6, 6:3, 6:2