Потапова не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв 15-летней американке

Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение в первом круге US Open. В трех сетах она проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 6:2, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 4) — Николь Гиббс (США, LL) — 6:3, 3:6, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Катерина Козлова (Украина) — 3:6, 6:3, 6:2