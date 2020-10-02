Последняя россиянка вылетела из одиночного турнира Roland Garros: Александрова проиграла Свитолиной
14:09
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Roland Garros. Третья «сеяная» теннисистка обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Александрову.
Александрова была последней представительницей России в женском одиночном разряде. Семеро россиянок вылетели уже в первом круге, еще четыре — во втором.
Соперница Свитолиной опредилится в матче Каролин Гарсии и Элисе Мертенс.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 27) — 6:4, 7:5
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/7/