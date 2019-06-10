Победительница Roland Garros Барти – вторая в рейтинге WTA. Шарапова потеряла 37 позиций

Австралийская теннисистка Эшли Барти за счет победы на Roland Garros поднялась в рейтинге WTA сразу на 6 позиций: с 8-го места на второе. При этом лидерство сохранила 21-летняя японка Наоми Осака.

В финале открытого чемпионата Франции 8 июня 23-летняя Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:1, 6:3.

Лучшая из российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 29-е место. Она потеряла 8 позиций. Мария Шарапова, пропустившая Roland Garros из-за травмы, опустилась с 49 на 86 место в рейтинге.

Рейтинг WTA

Положение на 10 июня

1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6486;

2 (8). Эшли Барти (Австралия) – 6350;

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685;

4 (4). Кики Бертенс (Голландия) – 5345;

5 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4925;

6 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 4675;

7 (9). Элина Свитолина (Украина) – 3967;

8 (3). Симона Халеп (Румыния) – 3963;

9 (7). Слоан Стивенс (США) – 3682;

10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565.

29 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 1790;

46 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185;

52 (58). Екатерина Александрова (Россия) – 1108;

60 (68). Вероника Кудерметова (Россия) – 939;

63 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) – 887;

74 (81). Анастасия Потапова (Россия) – 815;

76 (72). Евгения Родина (Россия) – 800;

79 (78). Вера Звонарева (Россия) – 769;

83 (83). Виталия Дьяченко (Россия) – 721;

86 (49). Мария Шарапова (Россия) – 710;

89 (117). Анна Блинкова (Россия) – 697;

​102 (101). Светлана Кузнецова (Россия) – 617.

* – по сравнению с положением в предыдущем рейтинге