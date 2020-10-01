Плишкова вылетела во втором круге Roland Garros

Чешка Каролина Плишкова в двух сетах уступила Елена Остапенко в матче 2-го круга Roland Garros — 4:6, 2:6. Матч длился час и 10 минут. Следующей соперницей Остапенко станет победитль пары Слоан Стивенс (США) — Паула Хилберт (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:4, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США) — Клара Таусон (Дания, Q) — 6:2, 6:3