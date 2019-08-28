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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Плишкова — в третьем круге US Open

28 августа 2019, 20:24
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Чешка Каролина Плишкова, посеянная на US Open под третьим номером, вышла в третий круг соревнований, уверенно обыграв грузинку Мариам Болквадзе — 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут. Плишкова совершила 9 эйсов, тогда как ее соперница ни одного.

За право выйти в 1/8 финала турнира Каролина сразится с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Александра Соснович (Белоруссия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) — 6:1, 6:4

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