Плишкова, Севастова и Мартич вышли во второй круг US Open

Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого круга она обыграла свою соотечественницу Терезу Мартинцову — 7:6(8:6), 7:6(7:3). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Также стали известны и другие результаты дня.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия, 22) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 4:6, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 7:6(8:6), 7:6(7:3)

Онс Жабер (Тунис) — Каролин Гарсия (Франция, 27) — 7:6(10:8), 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:3

Ана Богдан (Румыния, Q) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:3, 6:1