Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Плишкова, Бенчич, Векич и Мугурса вышли в третий круг Australian Open

07:22
Теги:

Чешка Каролина Плишкова переиграла немку Лауру Зигемунд во втором круге Australian Open. Также в третий круг вышли швейцарка Белинда Бенчич, хорватка Донна Векич и испанка Гарбинье Мугуруса.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:5, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 19) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/11/6

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир