Первый канал покажет финальный матч Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Начало трансляции назначено на 8 сентября, 23.00 по московскому времени.

Медведев в полуфинале обыграл Григора Димитрова (7:6 (7:5), 6:4, 6:3) и стал первым россиянином за 14 лет, дошедшим до финала турнира «Большого шлема». В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open.