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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Первый канал покажет финал US Open Медведев — Надаль

7 сентября 2019, 21:37

Первый канал покажет финальный матч Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Начало трансляции назначено на 8 сентября, 23.00 по московскому времени.

Медведев в полуфинале обыграл Григора Димитрова (7:6 (7:5), 6:4, 6:3) и стал первым россиянином за 14 лет, дошедшим до финала турнира «Большого шлема». В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open.

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