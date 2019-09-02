Первая ракетка мира Осака вылетела в четвертом круге US Open
2 сентября 2019, 20:47
Первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертом круге US Open. Бенчич одержала верх в двух сетах, матч длился 1 час 28 минут.
Бенчич встретится с победительницей матча Донна Векич — Юлия Гергес, которые играют в эти минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Наоми Осака (Япония, 1) — 7:5, 6:4