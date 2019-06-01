Первая ракетка мира Осака проиграла в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка мира Наоми Осака проиграла в третьем круге турнира "Большого шлема" Roland Garros. Она уступила чешке Катержине Синяковой - 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 19 минут.

За выход в четвертьфинал Синякова сыграет либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с американкой Мэдисон Кис.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Катержина Синякова (Чехия) - Наоми Осака (Япония, 1) - 6:4, 6:2