Первая ракетка мира Осака проиграла в третьем круге Roland Garros

Первая ракетка мира Наоми Осака проиграла в третьем круге турнира "Большого шлема" Roland Garros. Она уступила чешке Катержине Синяковой - 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 19 минут.
За выход в четвертьфинал Синякова сыграет либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с американкой Мэдисон Кис.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Катержина Синякова (Чехия) - Наоми Осака (Япония, 1) - 6:4, 6:2
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