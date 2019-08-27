Павлюченкова вышла во второй круг турнира US Open, где сыграет с Бертенс
27 августа 2019, 23:20
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над француженкой Полин Пармантье (6:1, 7:6(7:2)) в матче первого круга турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут.
Павлюченкова сыграет в 1/32 финала турнира с голландкой Кики Бертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:1, 7:6(7:2)