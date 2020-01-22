Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира Australian Open. В двух сетах она переиграла сербку Нину Стоянович.

Следующей соперницей российской теннисистки будет американка Тэйлор Таунсенд, обыгравшая соотечественницу Джессику Пегулу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:1, 7:5