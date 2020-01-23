Павлюченкова обыграла Таунсенд во втором раунде Australian Open
23 января 2020, 11:49
В матче второго раунда Australian Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тэйлор Таунсенд (7:5, 7:6).
Матч продолжался два часа и восемь минут. В следующем раунде россиянке предстоит сыграть с чешкой Каролиной Плишковой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:5, 7:6(7:1)
Ига Свентек (Польша) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:3, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:2, 4:6, 6:1
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