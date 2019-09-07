Павел Колобков: «Медведев ворвался в элиту мирового тенниса»

Министр спорта России Павел Колобков похвалил теннисиста Даниила Медведева. Россиянин вышел в финал US Open, где ему предстоит встретиться с Рафаэлем Надалем.

— За полгода он очень сильно вырос, он и так был перспективным спортсменом, но сейчас ворвался в элиту мирового тенниса, — цитирует Колобкова ТАСС. — Он попал туда неслучайно, надеюсь, что и дальше он будет демонстрировать такую же игру. Очень рад за него и за весь наш теннис, который получил такого спортсмена.