Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Павел Колобков: «Медведев ворвался в элиту мирового тенниса»

7 сентября 2019, 17:05
Теги:

Министр спорта России Павел Колобков похвалил теннисиста Даниила Медведева. Россиянин вышел в финал US Open, где ему предстоит встретиться с Рафаэлем Надалем.

— За полгода он очень сильно вырос, он и так был перспективным спортсменом, но сейчас ворвался в элиту мирового тенниса, — цитирует Колобкова ТАСС. — Он попал туда неслучайно, надеюсь, что и дальше он будет демонстрировать такую же игру. Очень рад за него и за весь наш теннис, который получил такого спортсмена.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6857980

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир