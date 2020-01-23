«Парень, ты сумасшедший». Осака в восторге от игры Медведева
23 января 2020, 15:55
Японская теннисистка Наоми Осака в Twitter сделал репост момента игры Даниила Медведева. 22-летнияя спортсменка не в первый раз высказывает восторг от игры россиянина.
«Парень, ты сумасшедший», — написала Осака.
Наоми и Даниил не в первый раз говорят друг о друге в социальных сетях. О дружеских переписках теннисистов можно почитать в материале «СЭ».
Dude is cray crayyyyy https://t.co/CD6lcZnxQj— NaomiOsaka??? (@naomiosaka) January 23, 2020
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