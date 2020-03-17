Roland Garros-2020 перенесен на осень из-за коронавируса

Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) перенесен в связи с распространением коронавируса, информирует пресс-служба соревнований.

В этом году он должен был пройти с 18 мая по 7 июня. Теперь турнир перенесен на осень — 20 сентября — 4 октября.

Отметим, что за неделю до предполагаемого старта RG-2020 закончится другой турнир «Большего шлема» — US Open (24 августа — 13 сентября).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список