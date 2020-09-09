Японка Наоми Осака одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в США. В двух сетах она переиграла Шелби Роджерс из США.

Следующей соперницей Осака сыграет против американки Дженнифер Брэди.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:4