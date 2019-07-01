Осака проиграла Путинцевой в первом круге Уимблдона

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Уимблдона. В матче первого круга она обыграла японку Наоми Осаку - 7:6(7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем раунде Путинцева сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) - Наоми Осака (Япония, 2) - 7:6(7:4), 6:2