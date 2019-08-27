Осака переиграла Блинкову и вышла во второй круг US Open
27 августа 2019, 21:43
Первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого круга она обыграл россиянку Анну Блинкову — 6:4, 6:7(5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
В следующем круге Осака сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:7(5:7), 6:2