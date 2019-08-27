Осака переиграла Блинкову и вышла во второй круг US Open

Первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого круга она обыграл россиянку Анну Блинкову — 6:4, 6:7(5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

В следующем круге Осака сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:7(5:7), 6:2