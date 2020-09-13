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Осака обыграла Азаренко в финале US Open

13 сентября 2020, 01:10
13 сентября. Наоми Осака. Фото usopen.org
13 сентября. Наоми Осака. Фото usopen.org
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Японка Наоми Осака стала победителем турнира «Большого шлема». В финале US Open в трех сетах она переиграла Викторию Азаренко из Белоруссии.

Для японской теннисистки это третья победа на турнира «Большого шлема». В 2019 году она выиграла Australian Open, а в 2018-м — US Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1:6, 6:3, 6:3

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