Осака не смогла защитить титул на Australian Open, проиграв 15-летней Гауфф
12:24
Японка Наоми Осака, которая является четвертой ракеткой мира, не смогла пробиться в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга она уступила 15-летней американке Кори Гауфф — 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 8 минут. Японка — действующая победительница турнира.
За право выйти в четвертьфинал Гауфф сразится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) — Софья Кенин (США, 14).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Кори Гауфф (США) — Наоми Осака (Япония, 3) — 6:3, 6:4
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