Нишикори вышел в третий круг US Open
28 августа 2019, 21:02
Японец Кеи Нишикори во втором круге US Open обыграл американца Брэдли Клана — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5. В четвертом сете Кеи вел 5:1, но Клан выиграл 4 гейма подряд.
За право выйти в 1/8 финала турнира Нишикори сразится с победителем противостояния Кристиан Гарин (Чили) — Алекс-де Минаур (Австралия)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кеи Нишикори (Япония, 7) — Брэдли Клан (США) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5
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