Нишикори вышел в третий круг US Open

Японец Кеи Нишикори во втором круге US Open обыграл американца Брэдли Клана — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5. В четвертом сете Кеи вел 5:1, но Клан выиграл 4 гейма подряд.

За право выйти в 1/8 финала турнира Нишикори сразится с победителем противостояния Кристиан Гарин (Чили) — Алекс-де Минаур (Австралия)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кеи Нишикори (Япония, 7) — Брэдли Клан (США) — 6:2, 4:6, 6:3, 7:5