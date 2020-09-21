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Названы имена четырех участников Roland Garros, заразившихся коронавирусом

08:00
Денис Истомин. Фото AFP
Денис Истомин. Фото AFP
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Стали известны имена четырех участников Открытого чемпионата Франции, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат. Это представитель Узбекистана Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо, сообщает Marca.

В соответствии с протоколом турнира по здоровью все эти игроки не будут соревноваться в отборочном турнире, который начнется 21 сентября, и будут находиться на самоизоляции семь дней.

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